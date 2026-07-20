Atletica, 63 azzurri convocati per Mondiali U20: c'è Kelly Doualla

Sono stati ufficializzati i convocati per i Campionati Mondiali U20 di Eugene (Oregon, Stati Uniti) in programma dal 5 al 9 agosto. Saranno 63 gli azzurri presenti, di cui 33 uomini e 30 donne. Tra loro, anche alcuni degli azzurri protagonisti ai recenti Europei U18 di Rieti Kelly Doualla, Alessia Succo, Antony Del Pioluogo, Elisa Calzolari, Nicolò Borello. Tra i convocati per l'evento di Hayward Field anche molti altri talenti dell'atletica italiana: nella velocità Elisa Valensin, Margherita Castellani, Diego Nappi, Francesco Pagliarini, il mezzofondista Alessandro Casoni, i saltatori Daniele Inzoli e Francesco Crotti, i marciatori Alessio Coppola e Serena Di Fabio, il decatleta Matteo Sorci. Per ogni gara individuale è prevista la partecipazione di massimo due atleti per nazione.