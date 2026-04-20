Ciclismo, Tour of the Alps: Tommaso Dati vince in volata la prima tappa

Tommaso Dati (Team Ukyo) ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps, 144 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck, in Austria. Per il ventiduenne toscano è la seconda vittoria stagionale. La giornata è stata animata da una fuga con protagonisti il tedesco Tobias Nolde e i due austrici Josef Dirnbauer ed Emanuel Zangerle, ultimo ad arrendersi a cinque chilometri dal traguardo. Il 25enne originario proprio di Innsbruck ha comunque conquistato la maglia azzurra di leader degli scalatori e il premio come miglior combattivo.

Una volta ripreso Zangerle, l'Ineos ha allungato il gruppo sull'ultimo strappo, con l'olandese Thymen Arensman che si è avvantaggiato in discesa. Arensman è stato però recuperato quando mancava un centinaio di metri all'arrivo grazie al grande lavoro del Team Ukyo. Dati è stato lanciato alla perfezione dai propri compagni di squadra, superando nettamente il podio il britannico Thomas Pidcock e il tedesco Florian Stork.

Nella seconda tappa, 147,5 chilometri da Telfs a Val Martello, il gruppo arriverà in Italia e la salita finale (sei chilometri con una pendenza media dell8%) sarà il primo banco di prova per gli uomini di classifica.