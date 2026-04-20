L'emozione del tennis prende vita a Roma insieme ad adidas

Tra le attività proposte, i partecipanti potranno mettersi alla prova con quiz a tema e sfidarsi in mini-tornei di ping-pong. La serata offrirà un'occasione speciale di interazione e aggregazione tra gli appassionati, con la possibilità di ricevere esclusivi gadget e souvenir come palline da tennis autografate, patch in edizione limitata e pins collezionabili, autentici ricordi della serata. Questo evento rafforza l'impegno di adidas nel creare esperienze che vadano oltre la semplice performance sportiva, diventando veri e propri momenti culturali e di aggregazione. L'attivazione, in occasione della vibrante stagione tennistica romana, sarà un'opportunità unica per celebrare il tennis e l'identità della città, unendo la community in una passione condivisa per lo sport, l'arte e lo stile, con l'energia inconfondibile di Roma.