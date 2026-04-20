L'emozione del tennis prende vita a Roma insieme ad adidas

20 Apr 2026 - 15:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Adidas ha annunciato un'attivazione esclusiva che porterà l'emozione e l'energia del tennis nel cuore della Capitale. In un'imperdibile celebrazione che fonde sport, arte e l'anima della Città Eterna, il Brand Center adidas di Via del Corso si prepara ad accogliere tutti gli appassionati per un'esperienza unica in concomitanza con la vibrante stagione tennistica romana. In occasione del torneo internazionale di tennis a Roma, il Brand Center adidas si trasforma, preparandosi a diventare il punto di riferimento per il tennis in città. Il progetto è frutto della collaborazione con l'illustratrice italiana Claudia Locurcio, la cui ricerca artistica è profondamente ispirata dalla dinamicità e dall'eleganza del tennis. La sua visione, capace di catturare movimento e stile, si concretizzerà in un linguaggio visivo distintivo che prenderà vita tramite i disegni 3D sulle vetrine del Brand Center di Via del Corso, per le strade di Roma e sui capi dei consumatori che per l’occasione potranno essere personalizzati con esclusive patches create dall’illustratrice.

A rendere ancora più unica l’esperienza in store saranno gli allestimenti che richiamano il mondo del tennis. All'interno, una pallina da tennis brandizzata adidas da 1,5 metri di diametro sarà il cuore di un'area pensata per immergere il visitatore nell'atmosfera del gioco, con richiami ai campi in terra rossa e ispirati all’architettura romana. Serve the Night: l'evento esclusivo per celebrare la community del tennis adidas celebra Roma e i tennis con l'evento "Serve the Night", una serata esclusiva dedicata alla community dei tanti amanti del tennis che si svolgerà il 4 maggio 2026, alle ore 19:30, presso il Brand Center adidas in Via del Corso 132. La serata, animata dalla musica di un DJ set, vedrà Global Ambassador adidas dialogare con il pubblico, rendendo l’evento un'occasione unica per vivere e condividere la passione per il tennis, in un'atmosfera che celebra il profondo legame tra sport, creatività e cultura.

Tra le attività proposte, i partecipanti potranno mettersi alla prova con quiz a tema e sfidarsi in mini-tornei di ping-pong. La serata offrirà un'occasione speciale di interazione e aggregazione tra gli appassionati, con la possibilità di ricevere esclusivi gadget e souvenir come palline da tennis autografate, patch in edizione limitata e pins collezionabili, autentici ricordi della serata. Questo evento rafforza l'impegno di adidas nel creare esperienze che vadano oltre la semplice performance sportiva, diventando veri e propri momenti culturali e di aggregazione. L'attivazione, in occasione della vibrante stagione tennistica romana, sarà un'opportunità unica per celebrare il tennis e l'identità della città, unendo la community in una passione condivisa per lo sport, l'arte e lo stile, con l'energia inconfondibile di Roma.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ultimi video

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

01:59
Scudetto donne a Gara 4

Scudetto donne a Gara 4

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

00:21
DICH ALICE BELLANDI SU ORO EUROPEO (TRIPLETE PERSONALE) DICH

Bellandi: "Quando ero piccola guardavo a queste grandi imprese e pensavo..."

01:02
cliff

Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

02:33
DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

02:47
DICH FONTANA SU FUTURO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Il ritiro? No, devo valutare tante cose""

00:39
DICH FONTANA SU INTER - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Sarò a San Siro per Inter-Como, da nerazzurra ho buone sensazioni"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

EA7 World Legends Padel Tour: Toni-Ceccarelli sono i re di New York

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:40
Ciclismo, Tour of the Alps: Tommaso Dati vince in volata la prima tappa
15:08
L'emozione del tennis prende vita a Roma insieme ad adidas
14:45
Sci, Brignone: "Ho sfidato e vinto il dolore, ora penso a me"
11:52
MotoGP, Vinales salta anche il GP di Jerez
10:40
Tennis, ranking Wta: Paolini scende al nono posto, Sabalenka resta al comando