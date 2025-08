Ciclismo, Soudal: ingaggiato Planckaert, contratto fino al 2028

Professionista dal 2017, Edward Planckaert ha firmato un accordo con la Soudal Quick-Step, che lo vedrà correre per il team fino alla fine del 2028. Originario di Kortrijk, Planckaert ha dimostrato le sue qualità in numerose occasioni in corse a tappe e di un giorno, e nelle volate di gruppo, dove spesso le sue doti di leader hanno fatto una grande differenza per i risultati della sua squadra. "Ho iniziato ad andare in bici quando avevo solo otto anni, sognando di unirmi un giorno a un team come la Soudal Quick-Step, e sono incredibilmente felice che questo sogno diventi finalmente realtà l'anno prossimo. Ho sempre ammirato lo spirito combattivo del Wolfpack e il modo in cui corrono sempre con il cuore. Quindi entrare a far parte di questa squadra dal 2026 in poi è qualcosa di davvero speciale. Da orgoglioso fiammingo, sono pronto a dare tutto e ad aiutare i miei leader e la squadra a ottenere il maggior numero di vittorie possibile", ha dichiarato Edward, le cui corse preferite sono la Parigi-Roubaix e La Vuelta. "Mentre continuiamo a rafforzare la nostra squadra per la prossima stagione, incorporiamo Edward, un corridore che può fare bene in molte gare e situazioni diverse. Ha dimostrato di cosa è capace da quando è entrato nel World Tour e questo ci rende fiduciosi che il suo supporto e la sua esperienza nelle Classiche, nei Grandi Giri e negli arrivi in pianura, potranno aiutarci nei momenti più importanti", ha spiegato il Ceo della Soudal Quick-Step, Jurgen Foré.