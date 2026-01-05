Tennistavolo, Messina e Castel Goffredo conquistano la Coppa Italia

In campo femminile medaglia di bronzo al Quattro Mori Cagliari, che si è affermato per 3-1 sul Sassari. Nella sfida per il terzo posto maschile l'Alfa Food Bagnolese (Mantova) ha prevalso 3-0 sul Muravera Tennistavolo Sardegna Prodotti Tipici. "Una grande edizione della Coppa Italia - sottolinea il presidente Di Napoli -. Complimenti alle squadre vincitrici, Castel Goffredo e Messina, e a tutte le atlete e a tutti gli atleti partecipanti. Nelle Marche abbiamo trovato un ambiente ideale sotto tutti i punti di vista, un grazie speciale a Comune, Regione, Coni, Cus e FITet Marche per il sostegno e il supporto, garantito dalla prima ora e proseguito fino all'atto finale delle premiazioni. Le Marche hanno tradizione nel tennistavolo e vantano una lunga storia, come Federazione siamo pronti a portare altri eventi nazionali e internazionali. Il risultato conseguito è anche frutto del lavoro di squadra di tutte le componenti della Federazione e dello staff che per tre giorni ha operato senza soste ad Ancona".