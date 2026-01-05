Logo SportMediaset

Tennistavolo, Messina e Castel Goffredo conquistano la Coppa Italia

05 Gen 2026 - 21:15

Messina, in campo femminile, e Castel Goffredo (Mantova), tra gli uomini, conquistano la Coppa Italia di tennis. Al Palascherma di Ancona si è conclusa una bellissima edizione delle Final Four di Coppa Italia, organizzata dalla Federazione italiana tennistavolo in collaborazione con il Cus Ancona e il Comitato regionale FITeT Marche, con il sostegno della Regione Marche, del Comune di Ancona e il patrocinio del Coni Marche. 

La manifestazione è stata seguita sugli spalti, sia nella giornata delle semifinali sia in quella delle finali, da un numeroso pubblico. Sul fronte maschile si è imposta per la terza volta nella sua storia (dopo il 2019 e il 2020) la Top Spin Messina WatchesTogether, che in finale ha battuto per 3-2 il Tennistavolo Sassari. Nel settore femminile Castel Goffredo ha sollevato il trofeo per l'ottava volta, la sesta consecutiva, dopo aver sconfitto nell'atto conclusivo per 3-1 il Norbello (Oristano). Le premiazioni sono state effettuate dal presidente della FITeT Renato Di Napoli, dal vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni, dall'assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, dal presidente del Coni Marche Fabio Luna, dal presidente del Cus Ancona David Francescangeli e dal presidente della FITet Marche Marco Berzano. 

In campo femminile medaglia di bronzo al Quattro Mori Cagliari, che si è affermato per 3-1 sul Sassari. Nella sfida per il terzo posto maschile l'Alfa Food Bagnolese (Mantova) ha prevalso 3-0 sul Muravera Tennistavolo Sardegna Prodotti Tipici. "Una grande edizione della Coppa Italia - sottolinea il presidente Di Napoli -. Complimenti alle squadre vincitrici, Castel Goffredo e Messina, e a tutte le atlete e a tutti gli atleti partecipanti. Nelle Marche abbiamo trovato un ambiente ideale sotto tutti i punti di vista, un grazie speciale a Comune, Regione, Coni, Cus e FITet Marche per il sostegno e il supporto, garantito dalla prima ora e proseguito fino all'atto finale delle premiazioni. Le Marche hanno tradizione nel tennistavolo e vantano una lunga storia, come Federazione siamo pronti a portare altri eventi nazionali e internazionali. Il risultato conseguito è anche frutto del lavoro di squadra di tutte le componenti della Federazione e dello staff che per tre giorni ha operato senza soste ad Ancona".  

