Tennis, Zverev e Medvedev al terzo turno a Miami
Sascha Zverev non sbaglia ed è al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Al debutto al Miami Open di questa stagione, il tedesco ha battuto l'americano Martin Damm (numero 133 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e dieci minuti di gioco. Al terzo turno, il tedesco se la vedrà con Marin Cilic. Il 37enne croato ha sconfitto Brandon Nakashima per 2-6, 6-4, 6-4. Anche Daniil Medvedev è al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il finalista di Indian Wells ha battuto il giapponese Rei Sakamoto per 6-7, 6-3, 6-1 in due ore e cinque minuti di gioco. Medvedev sfiderà al prossimo turno Francisco Cerundolo. Al terzo turno al Miami Open, che non raggiungeva dal 2023, anche Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha sconfitto l'ungherese Fucsovics per 7-6, 7-5 in due ore e dodici minuti.
Miami Open completamente da dimenticare per Ben Shelton. L'americano esce di scena al debutto perdendo contro il kazako Alexander Shevchenko (alla sua prima vittoria contro un top 10 dal 2024) per 6-7, 7-6 6-3. Termina al secondo turno anche il Sunshine Double di Andrej Rublev (che era nel lato di tabellone di Sinner), ko contro Tabilo 6-7, 6-2, 6-4.