Tennis, Zverev e Medvedev al terzo turno a Miami

Sascha Zverev non sbaglia ed è al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Al debutto al Miami Open di questa stagione, il tedesco ha battuto l'americano Martin Damm (numero 133 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e dieci minuti di gioco. Al terzo turno, il tedesco se la vedrà con Marin Cilic. Il 37enne croato ha sconfitto Brandon Nakashima per 2-6, 6-4, 6-4. Anche Daniil Medvedev è al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il finalista di Indian Wells ha battuto il giapponese Rei Sakamoto per 6-7, 6-3, 6-1 in due ore e cinque minuti di gioco. Medvedev sfiderà al prossimo turno Francisco Cerundolo. Al terzo turno al Miami Open, che non raggiungeva dal 2023, anche Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha sconfitto l'ungherese Fucsovics per 7-6, 7-5 in due ore e dodici minuti.