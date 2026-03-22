Nba: nuovo record per LeBron James, 1.612 partite da professionista

La star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha realizzato un ulteriore record nella sua incredibile carriera, quello del numero di partite disputate da professionista. Nella notte ha giocato l'incontro numero 1.612 incontri nella stagione regolare. Il campione ha giocato contro Orlando, superando di una gara Robert Parish che si è ritirato nel 1997. Il "King", 41 anni, è alla sua 23maa stagione Nba. I Lakers hanno vinto otto partite consecutive e si piazzano al terzo posto nella West Conference. Le partite giocate nella notte in Nba: Atlanta-Golden State 126-110; Utah-Philadelphia 116-126; Dallas-LA Clippers 131-138; Phoenix-Milwaukee 105-108; Houston-Miami 123-122; San Antonio-Indiana 134-119; Charlotte-Memphis 124-101; Orlando-LA Lakers 104-105; New Orleans-Cleveland 106-111; Washington-Oklahoma City 111-132.