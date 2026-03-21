Automobilismo, Verstappen vince una gara GT3 al Nuerburgring ma è squalificato

21 Mar 2026 - 22:20
© Foto da web

© Foto da web

Se vincere con le nuove Formula 1 è diventato per lui complicato, Max Verstappen ha voluto dimostrare che il problema non è la sua capacità di guida. Oggi ha partecipato, conquistando il successo, al volante di una Mercedes classe GT3 alla Quattro ore del Nuerburgring, prodromo della 24 Ore che si terrà a maggio sul mitico circuito tedesco. A conferma che il suo rapporto con i regolamenti non è idilliaco, l'olandese è stato però squalificato per avere usato, insieme agli altri co-piloti, un set di gomme in più del consentito.

Verstappen aveva conquistato la pole position sul tracciato completo del Nuerburgring, lungo oltre 24 chilometri, con quasi due secondi di vantaggio. Alternandosi con il francese Jules Gounon e lo spagnolo Daniel Juncadella, ha poi contribuito a portare la sua vettura alla vittoria con quasi un minuto di vantaggio sul secondo, prima dell'intervento dei commissari.

Ultimi video

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

01:16
DICH BATTOCLETTI TORUN 21/3 DICH

Battocletti: "Ho finito da poco il Ramadan, fino a una settimana fa ero in dubbio"

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

01:46
Migliori goal marzo 2026

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

01:26
Sinner: "Buon momento"

Sinner: "Buon momento"

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:27
MCH NEONATO BASEBALL MCH

Presa dell'anno in Mlb: incredibile papà con un neonato in braccio

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

01:05
Sinner si gode il momento

Sinner si gode il momento

01:19
Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

I più visti di Altri Sport

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

Morto Chuck Norris: attore ed ex campione del mondo di karate, aveva 86 anni

MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:20
Automobilismo, Verstappen vince una gara GT3 al Nuerburgring ma è squalificato
21:21
Sci nordico, Pellegrino vince l'ultima sprint della sua carriera
20:29
Atletica, Mondiali indoor: Dosso e Simonelli in finale, fuori Doualla
19:22
Atletica, Mondiali indoor: Battocletti trionfa nei 3mila metri, secondo oro Italia
11:06
Sci velocità, Origone argento ai Mondiali di Vars