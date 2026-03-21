Automobilismo, Verstappen vince una gara GT3 al Nuerburgring ma è squalificato
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Se vincere con le nuove Formula 1 è diventato per lui complicato, Max Verstappen ha voluto dimostrare che il problema non è la sua capacità di guida. Oggi ha partecipato, conquistando il successo, al volante di una Mercedes classe GT3 alla Quattro ore del Nuerburgring, prodromo della 24 Ore che si terrà a maggio sul mitico circuito tedesco. A conferma che il suo rapporto con i regolamenti non è idilliaco, l'olandese è stato però squalificato per avere usato, insieme agli altri co-piloti, un set di gomme in più del consentito.
Verstappen aveva conquistato la pole position sul tracciato completo del Nuerburgring, lungo oltre 24 chilometri, con quasi due secondi di vantaggio. Alternandosi con il francese Jules Gounon e lo spagnolo Daniel Juncadella, ha poi contribuito a portare la sua vettura alla vittoria con quasi un minuto di vantaggio sul secondo, prima dell'intervento dei commissari.