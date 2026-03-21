Automobilismo, Verstappen vince una gara GT3 al Nuerburgring ma è squalificato

Se vincere con le nuove Formula 1 è diventato per lui complicato, Max Verstappen ha voluto dimostrare che il problema non è la sua capacità di guida. Oggi ha partecipato, conquistando il successo, al volante di una Mercedes classe GT3 alla Quattro ore del Nuerburgring, prodromo della 24 Ore che si terrà a maggio sul mitico circuito tedesco. A conferma che il suo rapporto con i regolamenti non è idilliaco, l'olandese è stato però squalificato per avere usato, insieme agli altri co-piloti, un set di gomme in più del consentito.