Sci nordico, Pellegrino vince l'ultima sprint della sua carriera

Nell'ultima gara sprint della sua carriera, Federico Pellegrino ha voluto lasciare il segno. Il campione valdostano, a Lake Placid (Stati Uniti) ha trionfato per distacco nella finale, distaccando di oltre un secondo il norvegese Lars Heggen e sullo svedese Anton Grahn. Non ha preso parte alla gara il norvegese Johannes Hosflot Klæbo. Per Pellegrino la vittoria mancava dalla sprint di Davos del dicembre 2022: è il suo successo numero 18 in Coppa del Mondo, a cui si aggiunge il titolo mondiale ottenuto in questo format di gara nel 2017. "Sentivo tanta energia sin nel riscaldamento, ho dato tutto quello che potevo - ha detto il fuoriclasse valdostano -. In finale non ho voluto guardare in faccia nessuno e sono andato a prendermi questa vittoria. Non poteva esserci un finale migliore per la mia carriera".