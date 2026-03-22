Kristian Ghedina vince il premio "Costruiamo gentilezza nello sport"

22 Mar 2026 - 10:00
© Ufficio Stampa

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Esempio di coraggio, di cuore e di gentilezza, anche per il suo impegno nel sociale. Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, ideato dalla giornalista Gaia Simonetti, col supporto di USSI Toscana e dell'Associazione Cor et Amor, è andato a Kristian Ghedina, una leggenda dello sci alpino, il discesista italiano più vincente nella storia della Coppa del Mondo.

Il Premio, nato nel 2022, e che ha come simbolo la maglia disegnata dai bambini, in una sorta di investitura ad ambasciatore alla gentilezza, è stato consegnato dalle ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza Gaia Simonetti e Noemi Salvati.

La maglia è stata donata, nella Sala del Pegaso della Regione Toscana, al termine della presentazione del libro autobiografico di Ghedina, curato dal giornalista e scrittore Veneto, Lorenzo Fabiano, nella cornice di una iniziativa promossa dal Panathlon Club Firenze del Presidente Maurizio Mancianti, con la collaborazione dell'Associazione Pollicino ETS.

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