Tennis, Wta Montreal: Tauson sorprende Keys, semifinale contro Osaka

Fino a quest'anno la danese Clara Tauson, n.19 WTA e 16esima testa di serie, non era mai riuscita a superare il terzo turno in un '1000'. Ma dopo la vittoria per 6-1, 6-4 sulla campionessa in carica dell'Australian Open, la statunitense Madison Keys, n.8 WTA e sesta testa di serie (seguita all'eliminazione nel turno precedente di Iga Swiatek), è approdata per la seconda volta in stagione al penultimo atto di un torneo di questa categoria (dopo la finale di Dubai persa contro Andreeva). La sua prossima avversaria sarà la quattro volte campionessa Slam ed ex regina del tennis mondiale, la giapponese Naomi Osaka, n.49 del ranking, che si è guadagnata un posto tra le migliori quattro con una prestazione altrettanto dominante, battendo 6-2, 6-2 l'ucraina Elina Svitolina, n.13 del ranking e 10 del seeding.