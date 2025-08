Sci alpino: Vonn si affida a Svindal come allenatore, obiettivo Milano-Cortina

Lindsey Vonn ha aggiunto l'ex campione di sci Aksel Lund Svindal al suo team di allenatori per prepararsi alle Olimpiadi invernali del prossimo anno. La sciatrice americana quarantenne, vincitrice dell'oro nella discesa libera ai Giochi del 2010, è tornata a praticare questo sport lo scorso anno con un nuovo ginocchio in titanio. Prevede di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina, in Italia, dal 6 al 22 febbraio. Il due volte campione olimpico Svindal inizierà ad allenare Vonn durante un ritiro in Cile alla fine dell'estate. Vonn ha concluso la sua stagione di ritorno con un secondo posto in un superG di Coppa del Mondo a marzo.