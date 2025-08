Pugilato: Malvina il 7/11 a Bologna, sfida per il mondiale donne

Si terrà al Paladozza di Bologna, il prossimo 7 novembre, l'incontro valido per titolo mondiale di pugilato femminile Ibo dei pesi leggeri, attualmente vacante. Sul ring saliranno Pamela Malvina Noutcho Sawa, atleta della Bolognina Boxe che affronterà l'argentina Karen Elisabeth Carabajal. Il palazzetto dello sport emiliano tornerà ad ospitare un grande evento internazionale di pugilato, dopo la sfida per il titolo Ebu Silver dello scorso anno che decretò il successo di Malvina contro Jordan Barker Porter. "Siamo orgogliosi di poter annunciare un titolo mondiale nella nostra città" - osserva in una nota Luca Scanabucci, presidente della Bolognina Boxe -: "portare un evento del genere nello storico Paladozza è per noi un vanto, speriamo di poter fare del palazzetto di via Azzarita, di nuovo, come succedeva negli anni '60 e '70, la casa del pugilato bolognese. Dobbiamo ringraziare pubblicamente la Promo Boxe Italia, co-organizzatrice dell'evento, il Comune di Bologna, Bologna Welcome e la Regione Emilia-Romagna per la loro sensibilità e il loro fondamentale contributo". Per la prima volta Bologna ospiterà un mondiale di boxe, e sarà anche la prima volta che una pugile felsinea disputerà un match valido per un titolo mondiale.