Scherma: azzurro Curatoli eletto in commissione atleti Fie

- "È un grande onore per me, ma anche una bella responsabilità che sento di potermi assumere, rappresentare gli atleti di tutto il mondo nella Commissione internazionale - ha dichiarato Luca Curatoli -. Intraprendo una nuova sfida, che mi appassiona molto e alla quale dedicherò la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo che continuo a mettere in pedana. La scherma mi ha dato tantissimo e voglio continuare a lasciare segni tangibili non soltanto, come ho dimostrato insieme ai miei compagni nell'ultimo Mondiale, andando a caccia di medaglie importanti, ma anche nel lavoro della Commissione. Sono certo che l'esperienza accumulata in tanti anni di agonismo a livello internazionale, ma anche la profonda conoscenza a trecentosessanta gradi della realtà degli atleti, a partire dalla base, possa rappresentare un valore aggiunto per dare un contributo utile a tutto il movimento e, in particolare, ai miei colleghi schermidori. Sono orgoglioso di questa scelta da parte degli atleti di tutto il mondo e, prim'ancora, della candidatura per la quale ha inteso puntare su di me la dirigenza della Federazione Italiana Scherma presieduta da Luigi Mazzone". Studente di Giurisprudenza prossimo alla laurea presso la Luiss, Luca Curatoli entra a far parte della Commissione Atleti in cui l'Italia mancava da un quadriennio: da un capitano azzurro della sciabola campione del mondo a squadre a un altro, da Aldo Montano a Luca Curatoli. Per lo sciabolatore campano, che a Tbilisi ha portato a quota otto la sua ricca bacheca di medaglie iridate, scrivendo la storia nel team event con un trionfo che mancava da 10 anni (insieme ai compagni Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri), un nuovo impegno stavolta in ambito FIE da condividere con altri sei colleghi. Insiema a Curatoli, infatti, sono stati eletti Ziad Elsissy (Egitto), Ruben Limardo Gascon (Venezuela), Bongil Gu (Corea), Zohra Nora Kehli (Algeria), Alexander Massialas (USA) e Andras Szatmari (Ungheria).