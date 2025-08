Tennis, Coppa Davis: trofeo torna in Campania dal 20 al 23 agosto

Il programma prevede l'arrivo del trofeo mondiale a Ischia, il 20 agosto. Nella stessa giornata, dalle 16 alle 23, la Coppa Davis sarà esposta al pubblico in corso Vittoria Colonna, in prossimità della piazzetta San Girolamo. L'esposizione, con ingresso gratuito, continuerà anche per tutto giovedì 21 agosto, dalle ore 8 alle ore 23. Il 21 agosto sarà anche la giornata clou delle attività promozionali legate all'arrivo della Coppa Davis sull'Isola Verde. La Fitp Campania darà vita a uno speciale 'Tennis Day' con gli allievi di tutte le scuole tennis dell'isola, sui campi del Tennis Ischia Lido di via Cristoforo Colombo, a pochi metri proprio da via Vittoria Colonna dove è esposto il trofeo. L'evento sarà coordinato dall'avvocato Federico De Angelis, dirigente del Tennis Ischia Lido. Sempre giovedì 21 agosto il presidente della Fitp Campania Angelo Chiaiese donerà una targa ricordo al sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino, per celebrare la prima volta dell'arrivo a Ischia della Coppa Davis.