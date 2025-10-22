Logo SportMediaset

Tennis, Wta Guangzhou: Cocciaretto-Wang rinviata a domani per pioggia

22 Ott 2025 - 13:05

Vince la pioggia al 'Guangzhou Open', WTA 250 dotato di un montepremi di 267.082 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli capoluogo della provincia del Guangdong, in Cina. Il match tra Elisabetta Cocciaretto e la cinese Wang Xiyu, n.163 WTA, in tabellone grazie ad una wild card, valido per un posto ai quarti, è stato cancellato per maltempo e rinvuiato a domani. L'azzurra è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con la 24enne di Taixing, che però ha vinto proprio l'ultimo, disputato al turno decisivo delle qualificazioni sulla terra del Roland Garros nel 2021. La vincente incontrerà ai quarti la colombiana Camila Osorio, n. 83 WTA, o la statunitense Ann Li, n. 44 del mondo.

