Zoeggeler: "Sinner? Serve rispetto per quello che fa per l'Italia"

"Si deve avere rispetto per Sinner e per tutto quello che fa. E' un professionista, un atleta, un fenomeno, un idolo e un vero sportivo. Per tutto quello che fa per l'Italia, dove sta il problema?". Così a LaPresse l'altoatesino Armin Zoeggeler, ex slittinista con sei podi olimpici (due ori) e dt della nazionale di slittino, in merito alle critiche rivolte al conterraneo Jannik Sinner per aver scelto di non partecipare alla prossima edizione della Coppa Davis. "Chi dice che non è italiano perché parla tedesco? Se abbiamo solo questi problemi... Io non ne ho, io so quali sono le mie origini, abbiamo un passaporto italiano. Io non ho un problema", ha aggiunto.