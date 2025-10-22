Logo SportMediaset

Volley, Italia U16: Azzurrini in ritiro a Milano

22 Ott 2025 - 14:23

La nazionale di volley U16 maschile campione d'Europa, su segnalazione del dt Vincenzo Fanizza, si radunerà, da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre, presso il Centro Federale Pavesi di Milano per uno stage di allenamento.

Questi i convocati: Riccardo Bergognoni, Leonardo Rodolfo Branchesi, Samuele Filippi (Diavoli Rosa); Alessio Carlin (Trentino Volley); Francis Chirulli (Materdomini Volley); Cristian Di Matteo (Fenice Roma); Lorenzo Dieci, Fantoni Stefano, Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Lorenzo Giallini (Invicta Volleyball); Dimitrije Janicijevic, Matteo Talevi (Lube Volley); Michele Mangini, Samuele Monti, Andrea Rizzo, Samuele Storini, Niccolò Strada (Volley Milano); Giorgio Tamagnini (Sir Safety Perugia).

