Rugby, Vicenza: ingaggiato sudafricano Heymans

La Rangers Rugby Vicenza annuncia l'arrivo in biancorosso di Stehan Heymans, giovane apertura sudafricana proveniente dall'Academy degli Sharks di Durban. Nato il 3 febbraio 2004, Stehan porta in dote freschezza, personalità e voglia di mettersi in mostra sin da subito. Alto 1,88 m per 91 kg, già nazionale Sud Africa Under18, si è formato nell'AHS di Pretoria, ed è stato poi selezionato per l'Academy degli Sharks di Durban, una delle realtà più importanti del rugby sudafricano. La trattativa ha avuto l'importante supporto della Benetton Rugby che la Rangers Rugby Vicenza ringrazia sentitamente per la consolidata collaborazione pluriennale. Dotato di un buon piede e di un'eccellente visione di gioco, la nuova apertura biancorossa rappresenta un innesto di qualità per una Rangers sempre più ambiziosa: "Per me è davvero un onore essere qui. - le prime parole di Stehan in biancorosso - Sono stato accolto con calore dai miei compagni che mi hanno parlato del campionato italiano. Sono convinto che faremo bene, questa squadra ha la possibilità di battere anche le compagini più forti". "Con l'arrivo di Stehan - aggiunge il presidente Fabio Coppo - prosegue il nostro percorso di crescita, puntando su giovani talenti internazionali che possano contribuire al progetto tecnico e, al tempo stesso, svilupparsi in un ambiente stimolante come il nostro". Stehan ha già sostenuto i primi allenamenti con la squadra, e sarà a disposizione dello staff tecnico per la sfida con Rovigo di sabato 25 ottobre.