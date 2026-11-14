Atp Finals, Barbara Foria sul palco del Village per i Comedy Break

Tocca a Barbara Foria inaugurare il nuovo format delle Atp Finals di Torino, i Comedy Break, che da quest'anno si aggiungono ai Music Break, portando all'Inalpi Arena e al Fan Village alcuni dei migliori comici e comiche del panorama nazionale. E sarà proprio l'attrice e comica napoletana la prima a esibirsi sul palco del Fan Village alla vigilia dell'avvio del torneo in programma da domani al 22 novembre. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, nella giornata del Family Day del villaggio dedicato alla passione del tennis. "Oggi tutti esperti di tennis. Roba che fino a poco tempo fa, se dicevi match, pensavi a quello su Tinder - scherza la comica -. Mio zio, prima di Sinner, l'unica racchetta che aveva toccato in vita sua era quella per ammazzare le zanzare sul balcone d'estate. Adesso mi spiega il servizio". "Battute a parte - aggiunge - è bello che adesso siamo tutti così appassionati e che il tennis arrivi fra la gente, proprio come la comicità. Ed è bello che quest'anno si sia creato questo connubio fra comicità e sport, due cose che fanno stare bene. Ma su una cosa siamo serissimi: forza Flavio, forza Simo e Wave', dice mandando i suoi auguri a Cobolli e alla coppia di doppio Bolelli-Vavassori. Nei giorni successivi del torneo si esibiranno Pintus, Enrico Brignano, Beatrice Arnera, Filippo Caccamo e Paolo Ruffini.