Sci, Cdm: Aicher in testa allo slalom di Levi davanti a Colturi, indietro le azzurre

Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di Levi è al comando la tedesca Emma Aicher in 55.74. Alle sue spalle per l'Albania Lara Colturi, venti anni domani, seconda in 56.10. Terzo tempo per la croata Zrinka Ljutic in 56.62. Con condizioni meteo e di pista perfette sulla tecnica 'Black' di Levi, nella Lapponia finlandese ben oltre il Circolo polare artico, la migliore azzurra è la friulana Lara Della Mea, al momento 16/a in 57.60. Più indietro Martina Peterlini in 58.21, Marta Rossetti in 58.62, mentre è fuori dalle prime 30 Giulia Valleriani. Fuori invece Anna Trocker, giovane talento altoatesino di 17 anni, Alice Pazzaglia ed Emilia Mondinelli, uscite tutte e tre sullo stesso dosso. L'attesa slovacca Petra Vlhova, al rientro nello speciale dopo quasi tre anni per un infortunio e che a Levi in carriera ha vinto ben sei volte, è al momento 13/a in 57.18 dopo un errore sul ripido muro centrale. Seconda decisiva manche alle ore 13.