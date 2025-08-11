Tennis, Wta Cincinnati: vittoria all'esordio per Errani-Paolini
11 Ago 2025 - 21:32
Esordio vincente nel doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini al Wta 1000 di Cincinnati. La coppia azzurra ha superato in due set - 6-3, 7-6 (7-4) - il duo formato dalla russa Anastasia Potapova e dalla serba Olga Danilovic.
