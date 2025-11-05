Tennis: Venus Williams non si ferma, a 45 anni all'Atp Auckland

Venus Williams non si ferma. L'americana, ex n.1 del tennis mondiale, a 45 anni giocherà l'Atp di Auckland in programma a gennaio, hanno annunciato gli organizzatori. La maggiore delle sorelle Williams, con sette titoli del Grande Slam vinti, ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo di inizio anno (5-11 gennaio), solito appuntamento che anticipa gli Australian Open (18 gennaio-1 febbraio). Assente dal circuito per quasi un anno e mezzo, Venus è tornata in campo a luglio al torneo di Washington, dove ha affrontato la connazionale Peyton Stearns che, 24 anni e 35/a al mondo, non era ancora nata quando Venus Williams sollevò il suo primo trofeo a Wimbledon nel 2000. Stearns vinse l'incontro in due set. Per la statunitense altre due partite in estate, entrambe perse, a Cincinnati e agli US Open. "È una delle grandi giocatrici dell'era moderna e le sue prestazioni in campo parlano da sole - ha detto il direttore del torneo di Auckland, Nicolas Lamperin - Venus è in forma e in condizioni straordinarie. Lei ha avuto una profonda influenza sull'evoluzione del tennis femminile e ha ispirato le generazioni a venire con la sua passione per questo sport". Venus Williams, che ha vinto l'Auckland Classic nel 2015 sconfiggendo Caroline Wozniacki in finale, ha vinto cinque titoli di singolare a Wimbledon, due titoli agli US Open e una medaglia d'oro olimpica a Sydney nel 2000.