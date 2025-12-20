Bob, Cdm: tripletta tedesca nel 2 a Sigulda, Baumgartner/Mircea ottavi

Tripletta tedesca nella terza tappa stagionale del bob a due maschile di Coppa del mondo. Sulla pista lettone di Sigulda a salire sul gradino più alto del podio è stato il duo composto da Francesco Friedrich/Alexander Schueller (al primo trionfo dell'anno) in 1'38"97 davanti a Johannes Lochner/Thorsten Margis, in ritardo di 23 centesimi, terza posizione per Adam Ammour/Benedikt Hertel a 42 centesimi. Discreto ottavo posto per l'Italia con Patrick Baumgartner/Robert Mircea con 71 centesimi. Il pilota altoatesino, undicesimo a metà gara, ha realizzato il quarto tempo nella seconda manche grazie al quale ha recuperato tre posizioni. La classifica generale premia Lochner con 660 punti, seguono Friedrich con 645 e Ammour con 600, Baumgartner è nono a quota 424. Nel monobob femminile (senza italiane) il successo è andato all'australiana Bree Walker in 1'46"68 davanti alla tedesca Laura Nolte (1'46"59) e all'austriaca Katrin Beierl (1'46"62). Domenica 21 dicembre si disputano la gara del bob a quattro maschile e il bob a due femminile senza italiane.