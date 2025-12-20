Raphael Mahlknecht sul podio della Coppa del mondo di telemark

Ad imperare è stato l'inno della Marsigliese enfatizzando il successo dei transalpini, al maschile con Yoann Rostolan e al femminile con Argeline Tan Bouquet. Oggi chiusura con la seconda giornata e un pizzico di azzurro grazie a Raphael Mahlknecht bravo a conquistare un nuovo prestigioso podio col terzo posto. Le due manches odierne sono state dominate dall'elvetico Nicolas Michel che conferma la sua leadership in Coppa. L'altoatesino ha colto il secondo tempo nella manche iniziale ed ora è quarto in CdM.