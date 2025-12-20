Logo SportMediaset

Raphael Mahlknecht sul podio della Coppa del mondo di telemark

20 Dic 2025 - 21:08

Sarà sport di nicchia, il Telemark, ma è comunque progenitore dello sci moderno. Nella due giorni di Coppa del Mondo a Pinzolo spettacolo sulla pista Cioca2, con i due elvetici Lea Lathion e Nicolas Michel ora a comandare la provvisoria dopo tre tappe. 

Ad imperare è stato l'inno della Marsigliese enfatizzando il successo dei transalpini, al maschile con Yoann Rostolan e al femminile con Argeline Tan Bouquet. Oggi chiusura con la seconda giornata e un pizzico di azzurro grazie a Raphael Mahlknecht bravo a conquistare un nuovo prestigioso podio col terzo posto. Le due manches odierne sono state dominate dall'elvetico Nicolas Michel che conferma la sua leadership in Coppa. L'altoatesino ha colto il secondo tempo nella manche iniziale ed ora è quarto in CdM. 

Al femminile è tornata alla vittoria la campionessa britannica Jasmine Taylor, ora terza in CdM nella classifica ancora dominata dalla giovane svizzera Lea Lathion. I complimenti di tecnici ed atleti per la pista Cioa2 sul Doss del Sabion si sono sprecati, gli organizzatori della ACVR ora puntano al calendario 2026.  

