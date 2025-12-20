Logo SportMediaset

Milano Cortina: torce olimpiche esposte a Palazzo Lombardia

20 Dic 2025 - 22:33

"Un grande successo per la prima giornata di esposizione delle torce olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026 oggi al 39° piano di Palazzo Lombardia. Circa 1.500 visitatori hanno infatti aderito all'iniziativa proposta dalla Direzione Comunicazione della Regione ammirando e fotografando il simbolo più iconico dei Giochi in programma a Milano e in Valtellina dal 6 febbraio. Domani, domenica 21 dicembre, al Belvedere 'Silvio Berlusconi', dalle ore 10 alle 18, si replica. Per aderire all'iniziativa è necessario registrarsi sul sito internet di Regione Lombardia nella sezione 'Eventi'". Lo si legge in una nota. "Il nostro obiettivo - spiega il presidente Attilio Fontana - è, anche attraverso iniziative come queste, quello di far conoscere alla maggior parte dei lombardi e più in generale di tutti gli italiani, il significato e il valore delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi non solo come storico evento sportivo, ma anche quale lascito di interventi che miglioreranno la vita dei nostri cittadini". 

