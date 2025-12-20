Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Varese approva l'aumento di capitale sociale

20 Dic 2025 - 22:13
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Pallacanestro Varese comunica che, nel corso di questa settimana, i soci del club hanno ufficialmente presentato e approvato un aumento del capitale sociale. Un’operazione che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo della società e che è il risultato di un lavoro strutturato, avviato nei mesi scorsi, volto a rafforzare progressivamente il club sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario. Il rafforzamento del capitale sociale ha contribuito ad accrescere l’attrattività del progetto, favorendo il coinvolgimento di investitori internazionali, nazionali e del territorio e confermando la credibilità del percorso intrapreso dalla Pallacanestro Varese, in un contesto di crescente attenzione verso la pallacanestro europea. Grazie all’impegno degli attuali soci, il club ha completato una prima fase di consolidamento, necessaria per ristabilire equilibrio e solidità a livello organizzativo e gestionale. Questo passaggio consente oggi alla società di entrare nella seconda fase del progetto, dedicata alla crescita del club, da sviluppare in modo graduale e sostenibile, in linea con le reali possibilità e con una visione di medio-lungo periodo. Le risorse derivanti dall’aumento di capitale saranno destinate a sostenere questa fase di sviluppo attraverso investimenti mirati su ambiti strategici, con l’obiettivo di rafforzare la struttura del club e migliorarne la capacità di pianificazione e autonomia nel tempo.

Luis Scola, CEO di Pallacanestro Varese: "L’aumento di capitale rappresenta per noi un passaggio naturale all’interno di un percorso iniziato tempo fa. Non è un punto di arrivo, ma uno strumento che ci permette di affrontare con maggiore solidità la seconda fase del progetto, quella della crescita. Stiamo lavorando per costruire un club sempre più strutturato, capace di svilupparsi in modo sostenibile nel tempo. La parte sportiva è centrale, ma deve essere il risultato di fondamenta forti, di una visione chiara e di un lavoro coerente, che guardi con ambizione al futuro".

Questo passaggio rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di rafforzamento della governance della Pallacanestro Varese e conferma la volontà del club di costruire un progetto solido, capace di creare valore nel tempo, dentro e fuori dal campo.

Ultimi video

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:37
Bob, Cdm: tripletta tedesca nel 2 a Sigulda, Baumgartner/Mircea ottavi
22:33
Milano Cortina: torce olimpiche esposte a Palazzo Lombardia
22:13
Basket, Varese approva l'aumento di capitale sociale
21:08
Raphael Mahlknecht sul podio della Coppa del mondo di telemark
20:06
Snowboard: primo successo in Cdm per Elisa Caffont, vince Psl a Davos