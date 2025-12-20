Basket, Varese approva l'aumento di capitale sociale

Pallacanestro Varese comunica che, nel corso di questa settimana, i soci del club hanno ufficialmente presentato e approvato un aumento del capitale sociale. Un’operazione che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo della società e che è il risultato di un lavoro strutturato, avviato nei mesi scorsi, volto a rafforzare progressivamente il club sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario. Il rafforzamento del capitale sociale ha contribuito ad accrescere l’attrattività del progetto, favorendo il coinvolgimento di investitori internazionali, nazionali e del territorio e confermando la credibilità del percorso intrapreso dalla Pallacanestro Varese, in un contesto di crescente attenzione verso la pallacanestro europea. Grazie all’impegno degli attuali soci, il club ha completato una prima fase di consolidamento, necessaria per ristabilire equilibrio e solidità a livello organizzativo e gestionale. Questo passaggio consente oggi alla società di entrare nella seconda fase del progetto, dedicata alla crescita del club, da sviluppare in modo graduale e sostenibile, in linea con le reali possibilità e con una visione di medio-lungo periodo. Le risorse derivanti dall’aumento di capitale saranno destinate a sostenere questa fase di sviluppo attraverso investimenti mirati su ambiti strategici, con l’obiettivo di rafforzare la struttura del club e migliorarne la capacità di pianificazione e autonomia nel tempo.