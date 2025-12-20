Snowboard: primo successo in Cdm per Elisa Caffont, vince Psl a Davos

Elisa Caffont centra il primo successo in carriera in Coppa del Mondo nello slalom di Davos, in Svizzera, in una giornata che si tinge ancora d'azzurro al maschile con il secondo posto di Gabriel Messner ed il terzo di Aaron March. Si tratta della sesta vittoria del parallelo azzurro in questa prima fase di stagione. Sulle nevi elvetiche prende così forma il primo successo della carriera per Elisa Caffond che dopo essere salita in precedenza per quattro volte sul podio si è presa l'intera posta in palio al termine della serrata sfida con la ceca Zuzana Maderova, risolta solo al fotofinish. La ventiseienne bellunese dell'Esercito aveva raggiunto la finale grazie alla squalifica della giapponese Miki, incappata in un'inforcata. La nipponica ha quindi meritato la terza piazza nel duello per il podio con l'ucraina Annamari Dancha. Sesto posto ed eliminazione nei quarti invece per Lucia Dalmasso, con Jasmin Coratti ed Elisa Fava out in batteria per il 15esimo e 16esimo posto. Dopo aver vinto le prime quattro sfide maschili della stagione (tutte in gigante), il primo slalom stagionale permette agli altri di superare il dream team azzurro ed è l'austriaco Arvid Auner a interrompere la striscia italiana, superando in finale Gabriel Messner, costretto ad accontentarsi ancora una volta del secondo posto, il terzo della carriera e primo stagionale.