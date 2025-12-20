Snowboard: primo successo in Cdm per Elisa Caffont, vince Psl a Davos

Elisa Caffont centra il primo successo in carriera in Coppa del Mondo nello slalom di Davos, in Svizzera, in una giornata che si tinge ancora d'azzurro al maschile con il secondo posto di Gabriel Messner ed il terzo di Aaron March. Si tratta della sesta vittoria del parallelo azzurro in questa prima fase di stagione. Sulle nevi elvetiche prende così forma il primo successo della carriera per Elisa Caffond che dopo essere salita in precedenza per quattro volte sul podio si è presa l'intera posta in palio al termine della serrata sfida con la ceca Zuzana Maderova, risolta solo al fotofinish. La ventiseienne bellunese dell'Esercito aveva raggiunto la finale grazie alla squalifica della giapponese Miki, incappata in un'inforcata. La nipponica ha quindi meritato la terza piazza nel duello per il podio con l'ucraina Annamari Dancha. Sesto posto ed eliminazione nei quarti invece per Lucia Dalmasso, con Jasmin Coratti ed Elisa Fava out in batteria per il 15esimo e 16esimo posto. Dopo aver vinto le prime quattro sfide maschili della stagione (tutte in gigante), il primo slalom stagionale permette agli altri di superare il dream team azzurro ed è l'austriaco Arvid Auner a interrompere la striscia italiana, superando in finale Gabriel Messner, costretto ad accontentarsi ancora una volta del secondo posto, il terzo della carriera e primo stagionale.
Non ha alcuna intenzione di scendere dal podio invece Aaron March che coglie il 24° podio complessivo in Coppa del Mondo vincendo la sfida per il terzo posto con lo svizzero Dario Caviezel, costretto ad uscire nel tentativo di tenere il ritmo dell'altoatesino. Il cammino di Maurizio Bormolini (ottavo) si è invece fermato nei quarti di finale, superato dallo stesso Messner, mentre gli altri azzurri non hanno superato il taglio mattutino delle qualificazioni. March resta leader della classifica generale con 345 punti davanti a Bormolini (281); terzo è Karl a quota 229 mentre Caffont sale al terzo posto della graduatoria femminile con 297 punti alle spalle di Payer (332) e Miki (305). La Coppa del Mondo torna il 10 gennaio a Scuol con il quinto gigante parallelo della stagione.