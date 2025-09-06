Logo SportMediaset
Tennis, Vagnozzi avvisa Alcaraz: "Sinner in finale con tanta fiducia"

06 Set 2025 - 17:24

"Non diamo niente per scontato. Arrivare a un'altra finale è qualcosa di incredibile". Lo ha detto Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, dopo la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime che ha regalato all'azzurro la finale degli Us Open, dove incontrerà Carlos Alcaraz. Sinner "arriva in finale con tanta fiducia, con tutto l'anno che ha giocato molto bene. Sarà un match difficilissimo con Carlos che sta giocando altrettanto bene. Sarà uno spettacolo anche domenica", ha aggiunto Vagnozzi mettendo in evidenza che il match contro lo spagnolo sarà "complicatissimo come sempre. Ci dobbiamo preparare. Jannik deve scendere in campo con la tranquillità di aver fatto un ottimo torneo, poi vediamo". A chi gli chiedeva delle condizioni di salute del numero uno al mondo dopo le cure ricevute durante la partita contro il canadese, il coach ha risposto: "Ha avuto un po' di fastidio all'addominale a un certo punto, ma poi trattandolo con il fisio è andato via. Penso che non sia niente di grave. Penso che sia abbastanza tranquillo per domenica". 

