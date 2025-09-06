Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pallavolo, l'Italia batte 3-2 il Giappone nel test pre-Mondiali

06 Set 2025 - 21:21

L'Italia si è aggiudicata per 3-2 il primo test match contro il Giappone, svoltosi alla LaLa Arena Tokyo Bay in preparazione ai mondiali di pallavolo maschile, al via in Thailandia il 12 settembre. Il secondo test, sempre contro i nipponici, si svolgerà domani. Giannelli e compagni hanno giocato cinque set, con una prova in crescendo: dopo aver perso il primo set per un avvio un po' contratto, hanno rimontato vincendo i successivi due, il Giappone si è poi aggiudicato il quarto ma al tie break gli azzurri si sono aggiudicati la gara. Buona la prova a muro dell'Italia, con 13 vincenti; top scorer dell'incontro invece è stato Mattia Bottolo con 20 punti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

I più visti di Altri Sport

SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

Tyson e Mayweather tornano sul ring: il match-esibizione nella primavera 2026

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:22
Mondiali volley, Fahr: È stata una grande vittoria di squadra"
22:02
Atletica, Schwazer realizza il proprio personale sui 10.000 metri di marcia in pista a Bolzano
21:21
Pallavolo, l'Italia batte 3-2 il Giappone nel test pre-Mondiali
20:25
MotoGP, Marc Marquez: "Felice del titolo costruttori per Ducati"
19:19
Canotaggio, Europei Under 23: dodici barche azzurre in finale