Pallavolo, l'Italia batte 3-2 il Giappone nel test pre-Mondiali

L'Italia si è aggiudicata per 3-2 il primo test match contro il Giappone, svoltosi alla LaLa Arena Tokyo Bay in preparazione ai mondiali di pallavolo maschile, al via in Thailandia il 12 settembre. Il secondo test, sempre contro i nipponici, si svolgerà domani. Giannelli e compagni hanno giocato cinque set, con una prova in crescendo: dopo aver perso il primo set per un avvio un po' contratto, hanno rimontato vincendo i successivi due, il Giappone si è poi aggiudicato il quarto ma al tie break gli azzurri si sono aggiudicati la gara. Buona la prova a muro dell'Italia, con 13 vincenti; top scorer dell'incontro invece è stato Mattia Bottolo con 20 punti.