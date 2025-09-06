Mondiali volley, Fahr: È stata una grande vittoria di squadra"

"E' stata una partita incredibile di squadra. Non era facile, abbiamo avuto due infortuni durante il gioco contro il Brasile, siamo state veramente forti di testa": così Sarah Fahr commenta ai microfoni della Rai la vittoria contro il Brasile nella semifinale dei mondiali di pallavolo. "Sono emozionatissima - aggiunge l'azzurra con le lacrime agli occhi - è un sogno. Ora dobbiamo resettare e domani sarà un'altra battaglia contro la Turchia, vincerà chi se lo meriterà. Come abbiamo fatto oggi daremo tutto tutte quante insieme. La squadra è la nostra forza". "Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un mondiale - esclama Alessia Orro -. Domani sarà una finale difficilissima ma adesso ci godiamo questa vittoria di squadra. Siamo state brave a rimanere, chi la dura la vince. Oggi nessuna di noi ha mollato".