Tennis, Us Open: organizzatori annunciano montepremi record, 4.7 mln al vincitore

La United States Tennis Association (USTA) ha annunciato un montepremi complessivo di 92,5 milioni di euro agli US Open 2026. Si tratta del prize money più alto di sempre per l'ultimo Slam della stagione, con un aumento del 20% rispetto al precedente record stabilito nel 2025. Previsto per i campioni in singolare, maschile e femminile, il premio più elevato nella storia di uno Slam, pari a 4,7 milioni di euro. Da record anche l'assegno per chi esce al primo turno, di 119.800 euro. Il premio del primo turno delle qualificazioni maschili e femminili aumenterà del 16%, raggiungendo 27.400 euro. I campioni e le campionesse del doppio maschile, femminile e misto riceveranno 856.000 euro per squadra. Il pacchetto di compensi comprende inoltre un nuovo Programma di sostegno ai giocatori, finanziato inizialmente con 1,7 milioni di euro nel 2026, suddivisi in parti uguali tra uomini e donne.