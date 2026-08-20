Nba: James Harden firma triennale con Cleveland per 97 mln di dollari

James Harden ha raggiunto un accordo triennale da 97 milioni di dollari per restare ai Cleveland Cavaliers. Lo hanno riferito fonti all'Associated Press. Il contratto include una 'player option' per la stagione 2028-29 e un 'trade kicker' del 154%. Harden aveva rifiutato la 'player option' da 42,3 milioni di dollari per la prossima stagione, ma dopo la sconfitta per 4-0 subita dai Cavaliers contro i New York Knicks, poi vincitori del titolo NBA, nelle finali della Eastern Conference, aveva espresso il desiderio di tornare. Con questo contratto Harden porterà i suoi guadagni in carriera a 511 milioni di dollari, diventando il quarto giocatore nella storia dell'Nba a superare quota 500 milioni dopo LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry.