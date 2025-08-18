Baseball: Serie A, San Marino in semifinale, le altre serie a Gara 4

Le gare 3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A Baseball hanno espresso un solo verdetto definitivo, la qualificazione del San Marino alle semifinali. Tutte le altre serie proseguiranno invece lunedì con Gara 4. I titani battono per 6-3 il BBC Grosseto nella terza partita e diventano la prima squadra a staccare il pass per le semifinali. Ci sarà bisogno almeno della quarta partita per decidere invece gli altri tre confronti. Il Nettuno 1945 tiene viva la serie contro la Hotsand Macerata espugnando per 6-4 il campo dei marchigiani, mentre la Unipol Bologna rifila uno shutout al Big Mat Grosseto, sconfitto 5-0; infine dopo una lunga battaglia, durata quattro ore e 11 inning, rimane in corsa anche la Palfinger Reggio Emilia, che supera per 9-6 il Parma Clima.