Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Baseball: Serie A, San Marino in semifinale, le altre serie a Gara 4

18 Ago 2025 - 10:00

Le gare 3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A Baseball hanno espresso un solo verdetto definitivo, la qualificazione del San Marino alle semifinali. Tutte le altre serie proseguiranno invece lunedì con Gara 4. I titani battono per 6-3 il BBC Grosseto nella terza partita e diventano la prima squadra a staccare il pass per le semifinali. Ci sarà bisogno almeno della quarta partita per decidere invece gli altri tre confronti. Il Nettuno 1945 tiene viva la serie contro la Hotsand Macerata espugnando per 6-4 il campo dei marchigiani, mentre la Unipol Bologna rifila uno shutout al Big Mat Grosseto, sconfitto 5-0; infine dopo una lunga battaglia, durata quattro ore e 11 inning, rimane in corsa anche la Palfinger Reggio Emilia, che supera per 9-6 il Parma Clima.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

I più visti di Altri Sport

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

"Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore", Lorenzo Grossi rivive le imprese dell'esploratore

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:00
Baseball: Serie A, San Marino in semifinale, le altre serie a Gara 4
09:21
Golf: Lpga Tour, la giapponese Akie Iwai vince a Portland
08:39
Golf: Pga Tour, Scheffler vince il Bmw Championship
21:11
Tennis: Cincinnati, polacca Swiatek in finale
20:20
Golf: in Danimarca vince Penge, De Leo chiude quarto