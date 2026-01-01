Tennis, Tsitsipas: "Nel 2025 ho pensato al ritiro, ora sto bene"

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas rivela di aver preso in considerazione l'idea di ritirarsi dal tennis a causa di un forte mal di schiena durante la stagione 2025. Il 27enne ex numero 3 del mondo, due volte finalista slam sempre sconfitto da Novak Djokovic all'Open di Francia 2021 e all'Australian Open 2023, ora scivolato al numero 36 al mondo dopo aver giocato solo due partite di Coppa Davis dopo l'eliminazione al secondo turno agli US Open di agosto, ha affermato di vedere finalmente dei progressi grazie alle cure mediche in corso. "Sono molto emozionato di vedere come il mio allenamento effettivo risponderà alla mia schiena", ha detto Tsitsipas come riportato dalla Bbc. "La mia più grande preoccupazione era se sarei riuscito a finire una partita", ha aggiunto Tsitsipas, che ha affermato che l'infortunio lo perseguitava "negli ultimi sei o otto mesi". "Mi chiedevo: 'Posso giocare un'altra partita senza dolore?'. Mi sono spaventato molto dopo la sconfitta agli US Open (contro il tedesco Daniel Altmaier). Non sono riuscito a camminare per due giorni. È allora che ho riconsiderato il futuro della mia carriera", ha aggiunto.