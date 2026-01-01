Boxe, l'ex campione massimi Joshua dimesso da ospedale in Nigeria: sta bene

Il pugile britannico dei pesi massimi Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale in Nigeria pochi giorni dopo un incidente stradale mortale in cui hanno perso la vita due dei suoi cari amici. Lo riferisce la Bbc. L'ex campione del mondo è stato ritenuto idoneo a riprendersi a casa, hanno dichiarato gli stati di Ogun e Lagos in una dichiarazione congiunta, descrivendolo come "afflitto" per la perdita dei suoi amici. Il 36enne era passeggero di un SUV Lexus che si è scontrato con un camion fermo su un'importante autostrada nello stato di Ogun, vicino a Lagos, lunedì. I due uomini deceduti erano amici intimi di Joshua e membri della sua squadra, Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele. Dopo aver lasciato l'ospedale mercoledì, il britannico si è recato all'agenzia di pompe funebri dove le salme dei suoi amici "venivano preparate per il rimpatrio", si legge nella dichiarazione congiunta.