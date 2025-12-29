Logo SportMediaset

padel

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna, Budel vince il Rolex. A Dida l'anello MVP

Parata di stelle al Luxury Padel 2025: Alessandro Budel vince il torneo VIP, a Dida l'anello MVP d'oro. Nicolò Barella in tribuna

29 Dic 2025 - 16:48
Spettacolo, lusso e grandi campioni. Si è chiusa col botto la stagione 2025 del Luxury Padel, il circuito che ha unito sport e glamour attirando l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Ospite d'eccezione alle finali dell'ultima tappa Open FITP è stato Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter si è presentato sugli spalti per sostenere l'amico e professionista Federico Dip Nazar.

Budel "re" dei VIP, podio per Denis e Amoruso

 Il momento clou della stagione è stato senza dubbio il Campionato VIP, una vera e propria "Serie A" del padel che ha visto sfidarsi ex leggende del calcio, giornalisti e influencer. A trionfare è stato Alessandro Budel: l'ex calciatore si è laureato campione portandosi a casa un Rolex. Piazza d'onore per German Denis (vince un viaggio al Costa Paradiso Resort), mentre sul gradino più basso del podio sale Nicola Amoruso, premiato con uno scooter 125cc.

Dida come nell'NBA: suo l'Anello MVP

 La grande novità del 2025 è stata l'introduzione dell'Anello MVP firmato Lagati Padel Jewels, un riconoscimento stile NBA per premiare merito e comportamento sportivo. Anello d'Oro: assegnato a Nelson Dida. L'ex portiere del Milan è stato premiato per la costanza, la determinazione e l'impegno mostrato durante tutto il circuito. Anello d'Argento: è andato all'ex interista Lambros Choutos.

Numeri da record: 2.000 presenze

 Il progetto Luxury Padel non è stato solo una vetrina per VIP (in campo anche Vieri, Tacchinardi, Cambiasso, Gomez, Handanovic e molti altri), ma un movimento sportivo reale. Tra campionati amatoriali e i 5 Open FITP disputati in Lombardia, il circuito ha registrato oltre 2.000 presenze complessive, confermandosi un punto di riferimento per l'organizzazione e la qualità tecnica, dall'estate di Porto Cervo fino agli eventi di Catania.

