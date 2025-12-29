Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna, Budel vince il Rolex. A Dida l'anello MVP

Spettacolo, lusso e grandi campioni. Si è chiusa col botto la stagione 2025 del Luxury Padel, il circuito che ha unito sport e glamour attirando l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Ospite d'eccezione alle finali dell'ultima tappa Open FITP è stato Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter si è presentato sugli spalti per sostenere l'amico e professionista Federico Dip Nazar.