TENNIS, SORPRESA DJOKOVIC: MURRAY NUOVO COACH

Andy Murray sarà il nuovo allenatore di Novak Djokovic. L'annuncio a sorpresa è dello stesso giocatore serbo con un post sui social dove ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al campione britannico e una didascalia criptica: "Non gli è mai piaciuto ritirarsi". "Benvenuto a bordo, leggenda", ha poi aggiunto ufficializzando la novità. Lo stesso Murray ha poi rilanciato il post dell'ex rivale. "Sono entusiasta di avere uno dei miei più grandi rivali sullo stesso lato della rete, come mio allenatore. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e competere in Australia insieme a Andy con il quale ho condiviso molti momenti eccezionali sul suolo australiano", ha dichiarato Djokovic a SkyNews Uk. "Mi unirò alla squadra di Novak, aiutandolo a prepararsi per l'Australian Open. Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di passare del tempo sullo stesso lato della rete per una volta, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi", ha replicato lo scozzese che pochi mesi fa ha annunciato il suo ritiro come giocatore giocando il suo ultimo incontro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.