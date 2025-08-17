Tennis, Skatov vince Internazionali Todi: battuto in tre set Travaglia

"Siamo contentissimi perché abbiamo avuto una grandissima risposta da parte del pubblico - ha detto l'amministratore unico di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini -. Credo che sia il giusto riconoscimento a tutti gli sforzi che stiamo facendo, e parlo anche del grande lavoro del Tennis Club Todi 1971 così come dell'amministrazione comunale". Mai come quest'anno il Challenger umbro ha potuto osservare tanti ragazzi dal grande potenziale. Il tabellone principale ha infatti vantato tre ex numeri uno della classifica dedicata agli under 18: Timofey Skatov, Juan Carlos Prado Angelo e Nicolai Budkov Kjaer. "Di questo siamo molto soddisfatti - ha aggiunto Marchesini -, e approfitto per ringraziare la Federazione Italiana Tennis e Padel che ha concesso le wild card a ragazzi del calibro di Jacopo Vasamì, Lorenzo Carboni e Pierluigi Basile. Il nostro Paese sta sfornando grandi talenti e tutti stanno scalando rapidamente la classifica mondiale, dando la garanzia di un futuro roseo". Dopo le due tappe di Tenerife ed il rientro in Italia con Parma, Perugia e Todi, MEF Tennis Events si sposterà ad Olbia per il Challenger 125 che chiuderà il filotto di eventi del 2025: "C'è grandissima attesa perché il Tennis Club Terranova ed il Comune di Olbia stanno facendo investimenti importanti per venire incontro alle richieste dell'ATP, per cui si è trattato di un anno di grande sinergia tra tutte le parti. Oramai siamo in partenza per la Sardegna così da sistemare gli ultimi dettagli e sono sicuro che sarà un grande torneo".