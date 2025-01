Primo allenamento verso i quarti di finale dell'Australian Open 2025 per Jannik Sinner. Dopo il malore contro Rune, seduta indoor e a porte chiuse per evitare il caldo australiano: chi ha potuto osservare il numero uno al mondo parla di Jannik come sorridente e di buon umore. Domani alle 9.30 sfiderà Alex de Minaur.