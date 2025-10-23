Tennis, Sinner: "Cobolli un amico, sarà partita difficile"

"Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita". Così Jannik Sinner a Sky Sport in vista del match con Cobolli all'Atp 500 di Vienna. Sinner ha debuttato nel torneo vincendo con Altmaier. "È stata un'ottima partita, sono partito molto bene - ha osservato il numero due del mondo - Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po' più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l'avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda".