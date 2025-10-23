Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Sinner: "Cobolli un amico, sarà partita difficile"

23 Ott 2025 - 09:06

"Siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita". Così Jannik Sinner a Sky Sport in vista del match con Cobolli all'Atp 500 di Vienna. Sinner ha debuttato nel torneo vincendo con Altmaier. "È stata un'ottima partita, sono partito molto bene - ha osservato il numero due del mondo - Essere con dei break sopra ti dà una grande mano e sei un po' più rilassato nel giocare certi momenti. Il mio gioco si adatta meglio nei campi indoor, ma anche l'avversario ha le mie stesse sensazioni. Mi sento abbastanza bene e credo che si veda". 

Ultimi video

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

I più visti di Altri Sport

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:15
Ciclismo: mondiali pista, azzurre inseguimento per il podio
09:06
Tennis, Sinner: "Cobolli un amico, sarà partita difficile"
22:45
Palermo capitale della vela olimpica con 15 nazioni e 400 atleti
21:30
Coni Piemonte: "Bene proposta di legge sull'orientamento sportivo"
20:26
Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Cantieri in fermento, ottimista"