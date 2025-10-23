Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo: mondiali pista, azzurre inseguimento per il podio

23 Ott 2025 - 10:15

Si sono accese le luci al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile per l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. Le notizie migliori per la spedizione azzurra arrivano dall'inseguimento femminile, che con il primo tempo nelle qualifiche guarda con ottimismo alla giornata di domani, e dal team sprint maschile, che migliora per ben due volte il record italiano, avvicinandosi a piccoli passi al vertice della specialità. Un po' di amaro lo lascia invece l'inseguimento maschile, alle prese con un quasi completo ricambio generazionale, non tanto per il piazzamento finale (sesto), quanto per una finale per il 3°-4° posto solo sfiorata per questione di decimi. Un risultato che sarebbe stato salutato come un successo. Le parole di Francesco Lamon, il veterano incaricato di accompagnare i più giovani, sono emblematiche: "Visto il livello generale, brucia non essere nelle condizioni di giocarci una medaglia per pochi decimi ha detto -. Questi ragazzi sono il futuro e penso che alla fine possiamo guardare avanti con fiducia." Dello stesso tenore le parole di del ct, Edoardo Salvoldi: "Se mi avessero detto, alla vigilia, di firmare per un sesto posto, l'avrei fatto subito. Alla luce della gara di oggi questo sesto posto ci lascia un po' di amaro. Prendiamo l'aspetto positivo della prestazione: il vertice attuale della disciplina non è così lontano; per noi deve essere uno stimolo a continuare su questa strada." Nell'inseguimento a squadre femminile, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini passano con il primo tempo (4'09"609), superando anche la favorita Gran Bretagna, in testa fino a un giro dal termine. Nel primo turno verso la finale, quando in Italia sara' la notte tra giovedi' e venerdi', affronteranno l'Australia, quarta con il tempo di 4'16"976. Chi vince correrà per l'oro. Tra gli uomini Davide Boscaro, Francesco Lamon, Luca Giaimi e Renato Favero si sono qualificati con il sesto tempo (3'51"055) e nella notte italiana hanno confermato la posizione, limando ancora il cronometro in 3'49"254. Danimarca e Australia si giocheranno il titolo, mentre nella finale per il bronzo accedono USA (3'48"460) e Nuova Zelanda (3'48"985). Continua la crescita del team sprint maschile, che nelle qualifiche ha stampato il nuovo record italiano coprendo i tre giri di pista in 43"234, tempo che gli vale il passaggio al primo turno. Nella sessione serale, con Matteo Bianchi al posto di Daniele Napolitano, gli azzurri hanno ulteriormente abbassato il limite, scendendo sotto la soglia psicologica dei 43" con 42"847. Martina Fidanza chiude al 23° posto lo scratch, in una gara che si è accesa solo nel finale. Nel momento decisivo, a cinque giri dalla conclusione, perde le ruote delle prime e chiude lontana dal podio.

Ultimi video

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

I più visti di Altri Sport

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:15
Ciclismo: mondiali pista, azzurre inseguimento per il podio
09:06
Tennis, Sinner: "Cobolli un amico, sarà partita difficile"
22:45
Palermo capitale della vela olimpica con 15 nazioni e 400 atleti
21:30
Coni Piemonte: "Bene proposta di legge sull'orientamento sportivo"
20:26
Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Cantieri in fermento, ottimista"