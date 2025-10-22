Palermo capitale della vela olimpica con 15 nazioni e 400 atleti

"Siamo orgogliosi di ospitare questo prestigioso appuntamento - dice Ninni Majolino, presidente del Consorzio Circoli velici riuniti di Palermo - a distanza di quasi un trentennio, già organizzato nel 1996. L'arrivo degli atleti e l'entusiasmo che si respira confermano che Palermo è pronta ad accogliere questo grande appuntamento. Questo evento non è solo una competizione sportiva di altissimo livello; è una vera e propria celebrazione della vela, uno sport che incarna disciplina, passione e rispetto per il mare. L'importanza del Cico per la promozione della vela e dello sport è innegabile. I nostri specchi d'acqua diventeranno il palcoscenico per i migliori atleti, un faro che, speriamo, ispirerà le nuove generazioni a scoprire e praticare questo magnifico sport". L'impatto del Cico va ben oltre la sfera sportiva. Con oltre 400 atleti provenienti da 15 paesi diversi, questo campionato si configura come un fondamentale veicolo di promozione del nostro splendido territorio. Gli atleti - tra cui molti degli azzurri olimpici di Parigi (Marsiglia) 2024 e l'oro del windsurf, Marta Maggetti - si confronteranno in dieci discipline olimpiche e due Para Sailing: ILCA 6 e 7, 470, Nacra 17, 49er e 49er FX, IQFoil, Formula Kite, Hansa 303 e 2.4mR, promettendo una tre giorni di intense emozioni e sfide tecniche. Mercoledì prossimo si terrà la cerimonia di apertura sulla terrazza del Club canottieri Roggero di Lauria, alle 17.30.