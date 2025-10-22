Palermo capitale della vela olimpica con 15 nazioni e 400 atleti

La macchina organizzativa del Campionato italiano classi olimpiche (Cico) Edison Next 2025 è ufficialmente a pieno regime. L'evento, massima espressione della vela olimpica e paralimpica in Italia, si terrà a Palermo dal 28 ottobre al 2 novembre ed è organizzato dal Consorzio circoli velici riuniti Palermo con il supporto della Federazione italiana vela (Fiv), la collaborazione del Comune di Palermo e in compartecipazione della Città metropolitana. Con l'arrivo dei primi atleti e delle imbarcazioni, l'attesa cresce per una manifestazione che vedrà centinaia di veliste/i, windsurfisti e kiter sfidarsi sulle acque del golfo palermitano. Le regate si svolgeranno su sei campi di regata dislocati lungo la costa: da Mondello a Sferracavallo, dall'Addaura a Isola delle Femmine, offrendo uno spettacolo mozzafiato tra mare, tecnica e alta competizione. La scelta strategica dei diversi campi di regata consentirà l'adattamento alle specifiche esigenze di ogni classe, consentendo così agli atleti di competere nelle condizioni più favorevoli possibili.
"Siamo orgogliosi di ospitare questo prestigioso appuntamento - dice Ninni Majolino, presidente del Consorzio Circoli velici riuniti di Palermo - a distanza di quasi un trentennio, già organizzato nel 1996. L'arrivo degli atleti e l'entusiasmo che si respira confermano che Palermo è pronta ad accogliere questo grande appuntamento. Questo evento non è solo una competizione sportiva di altissimo livello; è una vera e propria celebrazione della vela, uno sport che incarna disciplina, passione e rispetto per il mare. L'importanza del Cico per la promozione della vela e dello sport è innegabile. I nostri specchi d'acqua diventeranno il palcoscenico per i migliori atleti, un faro che, speriamo, ispirerà le nuove generazioni a scoprire e praticare questo magnifico sport". L'impatto del Cico va ben oltre la sfera sportiva. Con oltre 400 atleti provenienti da 15 paesi diversi, questo campionato si configura come un fondamentale veicolo di promozione del nostro splendido territorio. Gli atleti - tra cui molti degli azzurri olimpici di Parigi (Marsiglia) 2024 e l'oro del windsurf, Marta Maggetti - si confronteranno in dieci discipline olimpiche e due Para Sailing: ILCA 6 e 7, 470, Nacra 17, 49er e 49er FX, IQFoil, Formula Kite, Hansa 303 e 2.4mR, promettendo una tre giorni di intense emozioni e sfide tecniche. Mercoledì prossimo si terrà la cerimonia di apertura sulla terrazza del Club canottieri Roggero di Lauria, alle 17.30.