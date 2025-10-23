Basket: Nba al via, Wembanyama fa 40 punti

Torna la Nba, e torna soprattutto Victor Wembanyama. Il 21enne asso francese, alla prima partita dopo otto mesi di stop per una trombosi venosa, ha trascinato San Antonio Spurs al successo (125-92) sui Dallas Mavericks con uno score personale da record: 40 punti. "Tutti i sogni sono permessi, sono felice di essere tornato - ha detto Wembanyama a ESPN - Volevo mandare un messaggio ai miei compagni di squadra: questo è solo l'inizio, voglio ancora aggiungere molto al mio gioco, ma ci vuole tempo e maturità", ha aggiunto poi in conferenza stampa. Nell'Eastern Conference, i New York Knicks vincontro lo scontro con i Cleveland Cavaliers per 119 a 111. Esordio positivo per Simone Fontecchio con i Miami Heat, sconfitti pero' da Orlando (125-121): l'italiano entra dalla panchina e nei 19 minuti giocati segna 13 punti tirando con un ottimo 6/9 dal campo oltre a 2 rimbalzi, un assist e al consueto apporto nella metà campo difensiva.