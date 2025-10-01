Tennis, Sinner: "Calendario fitto? Si può sempre scegliere"

Logo SportMediaset
01 Ott 2025 - 20:06
Al termine della finale vinta a Pechino contro Tien, Sinner si è espresso così sul calendario mondiale del circuito sempre più pieno di impegni per gli atleti: "I tornei stanno diventando anche più lunghi. I Masters 1000 sono eventi che durano praticamente due settimane. Quindi sì, a un certo punto penso che devi saltare qualche torneo. Ma ognuno la pensa in modo diverso, e puoi sempre scegliere. Io l'anno scorso ho saltato dei tornei - ha continuato il numero 2 al mondo - perché pensavo fosse la scelta giusta per il mio corpo e la mia mente. Anche quest'anno, per esempio, non ho giocato a Toronto o Montreal. Anche se, è molto difficile quando hai 23 o 24 anni, perché sei ancora giovane, capire appieno il tuo corpo e cosa sia meglio fare".

