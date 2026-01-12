Sci, CdM: sei azzurre per slalom notturna Flachau

Sono sei la azzurre che prenderanno il via allo slalom in notturna di Flachau, in programma martedì 13 gennaio (prima manche ore 17.45, seconda alle ore 20.45) sulla pista dedicata al grande Hermann Maier, nato proprio nel paese austriaco. Per la settima prova dell'anno fra i pali stretti (cinque sono state vinte da MIkaela Shiffrin, una da Camille Rast) sono state convocate Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giada D'Antonio. Ricordiamo che l'Italia ha sei posti a disposizione in questa occasione. Il miglior piazzamento ottenuto da un'italiana in questa località rimane il sesto posto di Chiara Costazza nel 2018, mentre Irene Curtoni fu nona nel 2016 e Manuela Moelgg due volte decima nel 2010 e 2011.