Bob, CdM: cinque azzurri convocati per ultima tappa ad Altenberg

12 Gen 2026 - 23:13

Sono cinque gli azzurri convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per l'ultima tappa di Coppa del Mondo, ospitata dal budello tedesco di Altenberg tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. Il gruppo azzurro sarà guidato da Patrick Baumgartner che troverà al suo fianco Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti e Josè Delmas Obou. Saranno invece dieci gli azzurri in scena nella tappa di Coppa Europa di Innsbruck (Austria): Mattia Variola, Alex Verginer, Mario Lambrughi, Fabio Batti, Riccardo Ragazzi, Simona De Silvestro, Giada Andreutti, Anna Costella, Noemi Cavalleri ed Alessia Gatti. 

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

23:13
Bob, CdM: cinque azzurri convocati per ultima tappa ad Altenberg
22:27
Sci, CdM: sei azzurre per slalom notturna Flachau
21:27
Basket: fuori dalla Final 8 di Coppa la Dinamo si rituffa in Europa
20:15
Snowboard, Cdm slopestyle:cinque azzurri a Laax. Venerdì le qualificazioni
19:25
Combinata nordica: Cdm, otto azzurri in gara ad Oberhof