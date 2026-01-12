Bob, CdM: cinque azzurri convocati per ultima tappa ad Altenberg

Sono cinque gli azzurri convocati dal direttore tecnico Maurizio Oioli per l'ultima tappa di Coppa del Mondo, ospitata dal budello tedesco di Altenberg tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. Il gruppo azzurro sarà guidato da Patrick Baumgartner che troverà al suo fianco Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti e Josè Delmas Obou. Saranno invece dieci gli azzurri in scena nella tappa di Coppa Europa di Innsbruck (Austria): Mattia Variola, Alex Verginer, Mario Lambrughi, Fabio Batti, Riccardo Ragazzi, Simona De Silvestro, Giada Andreutti, Anna Costella, Noemi Cavalleri ed Alessia Gatti.