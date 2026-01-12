Combinata nordica: Cdm, otto azzurri in gara ad Oberhof

Conclusa la tappa di Otepää, la Coppa del Mondo di combinata nordica punta verso la tedesca Oberhof, teatro delle prossime sfide del massimo circuito: venerdì 16 gennaio sono in programma sul trampolino Hs100 i due Provisional Competition Round che precederanno le Individual Compact e le Gundersen dei giorni successivi. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato per la tappa tedesca otto atleti, vale a dire Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas al maschile, Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Greta Pinzani al femminile.