Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Combinata nordica: Cdm, otto azzurri in gara ad Oberhof

12 Gen 2026 - 19:25

Conclusa la tappa di Otepää, la Coppa del Mondo di combinata nordica punta verso la tedesca Oberhof, teatro delle prossime sfide del massimo circuito: venerdì 16 gennaio sono in programma sul trampolino Hs100 i due Provisional Competition Round che precederanno le Individual Compact e le Gundersen dei giorni successivi. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato per la tappa tedesca otto atleti, vale a dire Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas al maschile, Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Greta Pinzani al femminile. 

Ultimi video

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

I più visti di Altri Sport

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:15
Snowboard, Cdm slopestyle:cinque azzurri a Laax. Venerdì le qualificazioni
19:25
Combinata nordica: Cdm, otto azzurri in gara ad Oberhof
18:46
Skeleton: stagione Cdm si chiude ad Altenberg, Bagnis guida azzurri
17:33
Milano-Cortina, lo 'zar' Ivan Zaytsev tedoforo a Torino
16:29
Biathlon: CdM a Ruhpolding, rientrano Wierer e Vittozzi