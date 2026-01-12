Basket: fuori dalla Final 8 di Coppa la Dinamo si rituffa in Europa

Infortuni e condizione fisica non al meglio indicati anche da coach Mrsic come giustificazione alla pessima prova della squadra: "Noi non eravamo al cento per cento: alcuni giocatori erano in dubbio fino all'ultimo, come Buie, che non si è allenato per tutta la settimana e per noi è un elemento fondamentale. Ha voluto esserci, ma si è visto che non era al meglio. In queste condizioni non siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni per sopperire alle difficoltà", è stato il suo commento alla gara.