Basket: fuori dalla Final 8 di Coppa la Dinamo si rituffa in Europa

La pesante sconfitta subita sabato sera a Reggio Emilia costa cara alla Dinamo Banco di Sardegna: i sassaresi non conquistano l'ottavo posto in classifica al termine del girone di andata, e sono quindi fuori dalla Final Eight di Coppa Italia.
Una vera disfatta quella subita dai biancoblu di Mrsic contro la Unahotels: decimata dagli infortuni (fuori Marshall, Beliauskas e Zanelli e in campo gli acciaccati Buie e Johnason) la Dinamo non è mai entrata in partita, lasciandosi surclassare dagli avversari per tutti i 40 minuti di gioco.
Infortuni e condizione fisica non al meglio indicati anche da coach Mrsic come giustificazione alla pessima prova della squadra: "Noi non eravamo al cento per cento: alcuni giocatori erano in dubbio fino all'ultimo, come Buie, che non si è allenato per tutta la settimana e per noi è un elemento fondamentale. Ha voluto esserci, ma si è visto che non era al meglio. In queste condizioni non siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni per sopperire alle difficoltà", è stato il suo commento alla gara.
Con una vittoria a Reggio Emilia la Dinamo avrebbe avuto la qualificazione in tasca per le finali di Coppa Italia, competizione da cui resterà fuori per il quarto anno consecutivo.
Mercoledì la squadra tornerà in campo per la Fiba Europe Cup: alle 20.30 al PalaSerradimigni arriva il Casademont Zaragoza dell'ex Marco Spissu. E, tanto per cambiare, sarà una gara decisiva. Dopo aver incassato due sconfitte nelle prime due partite della seconda fase, Sassari è obbligata a vincere per rimanere in corsa.