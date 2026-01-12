Snowboard, Cdm slopestyle:cinque azzurri a Laax. Venerdì le qualificazioni

La Coppa del Mondo del Park & Pipe torna in Europa e fa tappa nella svizzera Laax che tra giovedì 15 e domenica 18 gennaio proporrà un duplice appuntamento fatto di SlopeStyle e HalfPipe, ultimo appuntamento del massimo circuito prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile di settore Coppa del Mondo Filippo Kratter ha previsto la partecipazione di cinque atleti alla prova di SlopeStyle, vale a dire Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo e Loris Framarin e Marilù Poluzzi. Il programma della tappa prevede per venerdì 16 i turni di qualificazione, mentre le finali sono calendarizzate alle 13.15 di domenica 18.