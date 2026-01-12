Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard, Cdm slopestyle:cinque azzurri a Laax. Venerdì le qualificazioni

12 Gen 2026 - 20:15

La Coppa del Mondo del Park & Pipe torna in Europa e fa tappa nella svizzera Laax che tra giovedì 15 e domenica 18 gennaio proporrà un duplice appuntamento fatto di SlopeStyle e HalfPipe, ultimo appuntamento del massimo circuito prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile di settore Coppa del Mondo Filippo Kratter ha previsto la partecipazione di cinque atleti alla prova di SlopeStyle, vale a dire Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Leo e Loris Framarin e Marilù Poluzzi. Il programma della tappa prevede per venerdì 16 i turni di qualificazione, mentre le finali sono calendarizzate alle 13.15 di domenica 18.

Mercoledì 15 gennaio l'Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano, sarà il palcoscenico della tappa di Coppa Europa, sempre a base di SlopeStyle, che vedrà la partecipazione di undici atleti: Nicola Liviero, Felix Fulterer, Nicola Galli, Marcello Grassis, Gregorio Marchelli, Tommaso Lupi, Emma Gennero, Stella Accati, Matilde Pizzutto, Alessia ed Arianna Vergani. azn 121148 Gen 2026

Ultimi video

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

I più visti di Altri Sport

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:15
Snowboard, Cdm slopestyle:cinque azzurri a Laax. Venerdì le qualificazioni
19:25
Combinata nordica: Cdm, otto azzurri in gara ad Oberhof
18:46
Skeleton: stagione Cdm si chiude ad Altenberg, Bagnis guida azzurri
17:33
Milano-Cortina, lo 'zar' Ivan Zaytsev tedoforo a Torino
16:29
Biathlon: CdM a Ruhpolding, rientrano Wierer e Vittozzi